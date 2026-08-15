200 человек тушат природный пожар в Карагандинской области

В Бухар-Жырауском районе вблизи сел Суыксу и Кызылту продолжаются работы по тушению природного пожара.

В районе села Суыксу возгорание локализовано. Пожар возник в горно-сопочной местности в 25 км северо-восточнее населенного пункта, где загорелась сухая трава.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области создан оперативный штаб координирующий действия задействованных сил и средств.

На данный час проводится проливка отдельных участков и ликвидация оставшихся очагов. К работам привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов порядка 200 человек и 60 единиц техники.