200 человек тушат природный пожар в Карагандинской области
В Карагандинской области продолжается ликвидация природного пожара.
15 Августа 2026, 20:21
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15 Августа 2026, 20:2115 Августа 2026, 20:21
64Фото: Pixabay.com
В Бухар-Жырауском районе вблизи сел Суыксу и Кызылту продолжаются работы по тушению природного пожара.
В районе села Суыксу возгорание локализовано. Пожар возник в горно-сопочной местности в 25 км северо-восточнее населенного пункта, где загорелась сухая трава.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области создан оперативный штаб координирующий действия задействованных сил и средств.
На данный час проводится проливка отдельных участков и ликвидация оставшихся очагов. К работам привлечены силы и средства МЧС и местных исполнительных органов порядка 200 человек и 60 единиц техники.
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