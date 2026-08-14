В Туркестанской области полиция обнаружила в TikTok видео, на котором девушка в полицейской форме исполняет непристойный танец. После проверки автора ролика привлекли к административной ответственности.

Как сообщили в полиции, видеозапись обнаружили во время мониторинга социальной сети TikTok.

Правоохранители установили, что автором ролика является 23-летняя жительница Алматы Арайлым Жиенбаева.

Действия девушки получили правовую оценку. По решению суда блогера привлекли к административной ответственности и оштрафовали. Размер штрафа в сообщении полиции не уточняется.

В полиции подчеркнули, что использование форменной одежды подобным образом недопустимо.

«Форменная одежда – это не инструмент для привлечения внимания в социальных сетях», – заявили в полиции.

Правоохранительные органы также напомнили об ответственности за противоправные действия.