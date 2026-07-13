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Глава государства поручил ускорить строительство соцобъектов во всех регионах Казахстана

Реализация проектов позволит создать 17 тысяч постоянных рабочих мест.

13 Июля 2026, 14:31
АВТОР
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Акорда 13 Июля 2026, 14:31
13 Июля 2026, 14:31
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Президент заслушал отчет об итогах социально-экономического развития Республики Казахстан за январь-июнь текущего года и планах по дальнейшей диверсификации экономики.

Премьер-министр доложил, что по итогам полугодия рост ВВП составил 4,1%. Вклад обрабатывающей промышленности в структуру экономики увеличился на 9,8%, транспортной отрасли – на 7,1%, строительства – на 15,2%. Рост также зафиксирован в торговле – на 5,7%, сельском хозяйстве – на 4,4% и услугах связи – на 4,3%. Инвестиции в основной капитал составили 9,5 трлн теңге, в том числе приток частных инвестиций вырос на 21,4%.

Олжас Бектенов отчитался об укреплении структуры национальной экономики. В текущем году в обрабатывающем секторе будут запущены 200 инвестиционных проектов на 1,7 трлн теңге с созданием 17 тыс. постоянных рабочих мест. Глава Правительства сообщил о ходе реализации крупных автодорожных проектов, планах по строительству второго аэропорта города Астаны и второй очереди Tarlan Astana. В строительной сфере показатель ввода жилья будет доведен до 20 млн кв. м. В сельском хозяйстве объем производства составил 15 трлн теңге, посевные площади увеличены до 23,8 млн га. На поддержку аграриев направлен 1 трлн теңге, при этом на каждый теңге из бюджета привлечено 6,5 теңге частных инвестиций.

Глава государства был проинформирован о реализации Комплексного плана по повышению доходов населения и принимаемых мерах в целях снижения уровня инфляции. В июне уровень годовой инфляции составил 10,3%.

Президенту доложено о текущих результатах совершенствования социальной и миграционной политики, а также представлены подходы к дальнейшему повышению эффективности механизмов социальной поддержки посредством стимулирования трудоустройства. Совокупный эффект от оптимизации нерациональных социальных выплат составит более 800 млрд теңге в год.

Особое внимание в ходе встречи было уделено подготовке к отопительному сезону. По итогам прошлого сезона обеспечен выход 5 ТЭЦ из критической "красной" зоны риска, дополнительно 3 ТЭЦ переведены в "зеленую" зону. В текущем году охвачено реконструкцией 9 энергоблоков, 55 котлов и 51 турбина. На эти цели выделено 384 млрд теңге. В рамках Национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" до конца года завершится ремонт 12 тыс. км инженерных сетей.

Представлена информация об исполнении поручений Президента по цифровизации и развитию национальной AI-инфраструктуры. Олжас Бектенов доложил о реализации проекта "Долина ЦОДов". Совместно с мировыми IT-лидерами разворачивается инфраструктура мощностью 250 МВт. Объем привлеченных иностранных инвестиций превышает 10 млрд долларов.

Глава государства заслушал отчет о модернизации инфраструктуры туризма. Развитие Алматинского горного кластера увеличит долю туристской отрасли в структуре ВВП. Проект Almaty SuperSki находится в активной фазе строительства: создание 60 км трасс расширит пропускную способность до 10 тыс. человек в день. Запуск объекта запланирован на декабрь 2028 года. Завершается подготовка к проведению "Игр будущего-2026".

Президент был проинформирован о мерах по реализации Новой Конституции. Ведется работа по приведению законодательства в соответствие с Основным законом, укреплению принципов "Справедливый Казахстан" и "Закон и Порядок", совершенствованию социальной политики, формированию правовой основы для развития Алатау как города ускоренного развития, а также продвижению инициативы "Таза Қазақстан".

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по дальнейшему обеспечению динамичного развития страны. Правительству поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. Данная программа призвана в ближайшее время обеспечить значительное улучшение качества жизни граждан во всех регионах страны. Особый акцент будет сделан на возведении современных объектов здравоохранения.

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