Десятки силовиков и задержание посреди ночи: что произошло в Актау
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В Актау очевидцы сняли на видео ночную спецоперацию с участием сотрудников правоохранительных органов. Задержание прошло около 01:30 в 16 микрорайоне, а кадры вскоре появились в социальных сетях, сообщает Lada.kz. На видео видно, как несколько сотрудников силовых структур задерживают молодого человека. За происходящим наблюдают десятки очевидцев.
В комментариях мнения пользователей разделились. Одни поддержали действия правоохранителей и заявили о необходимости жесткой борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Другие удивились количеству силовиков, задействованных в операции. В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что задержание связано с расследованием преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Подробности спецоперации и обстоятельства задержания в полиции пообещали сообщить позже.
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