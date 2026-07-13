Казахстан накроет опасная погода: синоптики предупредили о грозах и жаре

РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение на 13 июля сразу для большинства регионов Казахстана. По прогнозу синоптиков, страну накроют грозы, град, сильный ветер, пыльные бури, а в отдельных областях температура воздуха поднимется до +38 градусов. Дожди, грозы и местами град ожидаются в Костанайской, Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, а также в горных и предгорных районах Алматинской, Жамбылской областей и области Жетысу.

Порывы ветра местами достигнут 15–20 метров в секунду, возможны шквалы. Сильная жара прогнозируется в Западно-Казахстанской области, где воздух прогреется до +35…+38 градусов, а также в Северо-Казахстанской области — до +35…+36 градусов. Кроме того, пыльные бури ожидаются на севере Кызылординской области и северо-востоке Жамбылской области.

По данным синоптиков, высокий и чрезвычайный уровни пожарной опасности сохраняются практически по всей стране, включая Акмолинскую, Алматинскую, Атыраускую, Карагандинскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Павлодарскую, Туркестанскую, Восточно-Казахстанскую, Абайскую, Жамбылскую и Улытаускую области. В «Казгидромете» рекомендуют соблюдать меры предосторожности, особенно в районах, где ожидаются грозы, шквалистый ветер, экстремальная жара и высокий риск природных пожаров.