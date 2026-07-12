Осужденный экс-вице-министр Ерлан Кожагапанов вышел на свободу досрочно

Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов вышел на свободу после года, проведенного в колонии. Как сообщили в КУИС, суд заменил неотбытую часть наказания — два месяца лишения свободы — более мягким видом наказания в виде штрафа. После этого Кожагапанов был освобожден.

Напомним, в мае 2025 года суд признал бывшего чиновника виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил его к трем годам лишения свободы. По версии следствия, Кожагапанов в интересах частной компании пролоббировал заключение договора на организацию XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который прошел в 2018 году в Петропавловске.

Во время судебного процесса государственный обвинитель Акторе Бериков просил назначить экс-вице-министру семь лет лишения свободы. По данным прокуратуры, более 910 млн тенге были выведены через фиктивные договоры с аффилированными компаниями.

Суд назначил Кожагапанову три года лишения свободы, а в сентябре 2025 года апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.