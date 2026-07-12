Из-за Джеки Чана в Алматы прошло экстренное совещание полиции

В Алматы начали подготовку к международному кинопроекту с участием всемирно известного актера, режиссера и продюсера Джеки Чана. Накануне его прибытия в департаменте полиции города прошло расширенное рабочее совещание, посвященное вопросам безопасности во время съемок. Во встрече приняли участие руководители подразделений, отвечающих за охрану общественного порядка, безопасность, организацию дорожного движения и взаимодействие с организаторами кинопроекта.

Начальник департамента полиции Алматы Айдын Кабдулдинов заявил, что проведение съемок международного уровня — важное событие для города и страны, поэтому все службы должны обеспечить максимальную безопасность участников проекта и жителей. На совещании обсудили охрану съемочных площадок, сопровождение съемочной группы, организацию дорожного движения, взаимодействие с местными властями, а также действия в случае возможных внештатных ситуаций.

В полиции сообщили, что все необходимые организационные и профилактические меры уже приняты. Сейчас подразделения продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и создавая условия для проведения международного кинопроекта в Алматы.