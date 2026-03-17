В Акмолинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе длительной оперативной разработки задержаны 54-летний мужчина и его 26-летний сын, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полиции, задержаны 54-летний мужчина и его 26-летний сын. Следствие считает, что отец вовлек сына в преступный бизнес и обучал его изготовлению наркотиков.

Операцию провели после длительной разработки. В результате правоохранители полностью пресекли деятельность подпольного производства.

В ходе обысков изъяты:

около 200 килограммов мефедрона

более 2 тонн прекурсоров

химические реакторы

лабораторное оборудование и реактивы

По оценкам специалистов, изъятые наркотики могли составить до 600 тысяч разовых доз.

Стоимость партии на «черном рынке», по предварительным подсчетам, превышает 5 млрд тенге (около 10 млн долларов США).

В МВД также сообщили, что часть прекурсоров предназначалась для отправки в другие регионы страны. Это указывает на попытку наладить производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах.

Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан отметил, что операция позволила пресечь всю преступную цепочку.

«Благодаря четко спланированной спецоперации нам удалось разорвать всю преступную цепочку — от поставщиков химических веществ до организаторов производства. Мы еще раз хотим подчеркнуть: МВД жестко и бескомпромиссно будет пресекать любые попытки организации наркопроизводства в нашей стране», — заявил он.

По его словам, организаторам наркобизнеса грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые задержаны, проводится дальнейшее расследование.