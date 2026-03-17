200 кг мефедрона и 2 тонны прекурсоров: в Акмолинской области задержаны отец и сын
По версии следствия, они организовали подпольную нарколабораторию.
Сегодня 2026, 09:42
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
145Фото: кадр из видео
В Акмолинской области сотрудники Комитета по противодействию наркопреступности МВД РК ликвидировали крупную подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. В ходе длительной оперативной разработки задержаны 54-летний мужчина и его 26-летний сын, передает корреспондент BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
По данным полиции, задержаны 54-летний мужчина и его 26-летний сын. Следствие считает, что отец вовлек сына в преступный бизнес и обучал его изготовлению наркотиков.
Операцию провели после длительной разработки. В результате правоохранители полностью пресекли деятельность подпольного производства.
В ходе обысков изъяты:
- около 200 килограммов мефедрона
- более 2 тонн прекурсоров
- химические реакторы
- лабораторное оборудование и реактивы
По оценкам специалистов, изъятые наркотики могли составить до 600 тысяч разовых доз.
Стоимость партии на «черном рынке», по предварительным подсчетам, превышает 5 млрд тенге (около 10 млн долларов США).
В МВД также сообщили, что часть прекурсоров предназначалась для отправки в другие регионы страны. Это указывает на попытку наладить производство синтетических наркотиков в промышленных масштабах.
Председатель Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан отметил, что операция позволила пресечь всю преступную цепочку.
«Благодаря четко спланированной спецоперации нам удалось разорвать всю преступную цепочку — от поставщиков химических веществ до организаторов производства. Мы еще раз хотим подчеркнуть: МВД жестко и бескомпромиссно будет пресекать любые попытки организации наркопроизводства в нашей стране», — заявил он.
По его словам, организаторам наркобизнеса грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
В настоящее время подозреваемые задержаны, проводится дальнейшее расследование.
