Мужчина погиб под колесами грузовика на территории рынка в Алматы

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алатауском районе Алматы. В результате наезда грузового автомобиля погиб пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» передвигался по подземному уровню одного из строительных рынков города. В этот момент транспортное средство совершило наезд на мужчину 1980 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В департаменте полиции сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс следственных мероприятий.

Правоохранители выясняют причины и условия, которые привели к трагедии.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Шуском районе Жамбылской области, где один человек погиб, еще двое получили различные травмы.