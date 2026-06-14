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Мужчина погиб под колесами грузовика на территории рынка в Алматы

Водитель автомобиля «ГАЗель» передвигался по подземному уровню одного из строительных рынков.

Сегодня 2026, 21:29
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня 2026, 21:29
Сегодня 2026, 21:29
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Фото: Pixabay.com

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в Алатауском районе Алматы. В результате наезда грузового автомобиля погиб пешеход.

По предварительным данным, водитель автомобиля «ГАЗель» передвигался по подземному уровню одного из строительных рынков города. В этот момент транспортное средство совершило наезд на мужчину 1980 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

В департаменте полиции сообщили, что по факту аварии начато досудебное расследование. Для установления всех обстоятельств произошедшего назначены необходимые экспертизы и проводится комплекс следственных мероприятий.

Правоохранители выясняют причины и условия, которые привели к трагедии.

Напомним, ранее смертельное ДТП произошло в Шуском районе Жамбылской области, где один человек погиб, еще двое получили различные травмы.

 
 
 
 
 
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Алматы қаласының ПД | ДП г.Алматы (@almaty_police_department) 分享的帖子

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