200 млрд теңге под 5 процентов: с 1 октября аграрии смогут получить деньги на сезон 2027 года

С 1 октября в Казахстане начнут принимать заявки по программе «Кең дала 2» на раннее финансирование весенне-полевых и уборочных работ 2027 года. На эти цели планируется направить 200 млрд теңге, ставка для аграриев составит 5 процентов годовых.

Государство постепенно переносит финансирование сельхозработ на более ранний срок. Если раньше значительная часть кредитных средств поступала непосредственно в период проведения полевых работ, то теперь хозяйства получают возможность готовиться к сезону за несколько месяцев до его начала.

Такой подход реализуется в рамках поручения Президента Касым-Жомарта Токаева, данного 15 ноября 2024 года на первом Форуме работников сельского хозяйства. Тогда Глава государства поручил предоставлять аграриям необходимые финансовые ресурсы до начала основных сезонных работ.

Для хозяйств это означает возможность заранее купить семена, удобрения, средства защиты растений, горюче-смазочные материалы и запасные части, провести ремонт и подготовку техники, распределить финансовую нагрузку и заключить договоры с поставщиками до начала наиболее напряженного этапа сезона.

Финансирование начали запускать раньше

Первый прием заявок на раннее финансирование стартовал 29 ноября 2024 года. Тогда речь шла о подготовке к посевной кампании 2025 года.

В дальнейшем механизм продолжили развивать, а сроки запуска стали переносить на более ранний период.

Теперь финансовая подготовка к сезону 2027 года начнется уже осенью 2026 года.

Параллельно растет общий объем льготного кредитования аграрного сектора. За последние три года финансирование весенне-полевых и уборочных работ увеличилось почти в 1,8 раза и достигло 750 млрд теңге.

Рост идет в рамках задач по дальнейшему развитию сельского хозяйства, поставленных Касым-Жомартом Токаевым в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта. Актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

В 2024 году на весенне-полевые и уборочные работы направили 421 млрд теңге. Из этой суммы 100 млрд теңге предназначались для раннего финансирования посевной кампании 2025 года.

В 2025 году объем составил 649,3 млрд теңге. На раннее финансирование сезона 2026 года направили 147,8 млрд теңге.

В 2026 году на весенне-полевые и уборочные работы предусмотрено 750 млрд теңге. На раннее финансирование сезона 2027 года предусмотрено 200 млрд теңге.

По состоянию на 28 сентября 2026 года аграриям выдали 664,4 млрд теңге. Финансированием охвачено более 8 млн гектаров.

Если не хватает залога

Одной из проблем для части хозяйств остается недостаточная залоговая база. Для таких сельхозпроизводителей действует механизм гарантирования, который предусматривает покрытие до 85 процентов суммы займа на весенне-полевые и уборочные работы.

В 2024 году было выдано 401 гарантия на кредиты общей суммой 94,2 млрд теңге.

В 2025 году выдали 1 633 гарантии на 283 млрд теңге. В том числе 300 гарантий на 51,4 млрд теңге пришлись на раннее финансирование.

В 2026 году было выдано 1 735 гарантий на займы общей суммой 274,2 млрд теңге.

Получить финансирование можно через банки второго уровня, кредитные товарищества, социально-предпринимательские корпорации и филиалы АО «Аграрная кредитная корпорация».

Посевная выросла до 24,2 млн гектаров

Посевная кампания 2026 года во всех регионах страны прошла в установленные агротехнические сроки.

Общая площадь составила 24,2 млн гектаров, что на 597 тыс. гектаров больше показателя предыдущего года.

Для проведения посевной хозяйствам выделили 402,3 тыс. тонн льготного дизельного топлива по цене 281 теңге за литр.

Семенной фонд сформировали в объеме 2,3 млн тонн.

Убрано 83 процента зерновых

На текущий момент в Казахстане убрано 13,5 млн гектаров зерновых культур, или 83 процента от общей площади в 15,6 млн гектаров.

За аналогичный период прошлого года было убрано 11 млн гектаров, или 68,6 процента от площади в 16,1 млн гектаров.

При средней урожайности 14,7 центнера с гектара намолочено 19,9 млн тонн зерна.

По масличным культурам убрано 2,4 млн гектаров. При урожайности 10 центнеров с гектара намолочено 2,4 млн тонн маслосемян.

Годом ранее за соответствующий период было намолочено 840,5 тыс. тонн маслосемян при урожайности 9,9 центнера с гектара.

На лицензированные хлебоприемные предприятия поступило 4,9 млн тонн зерна нового урожая. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из поступившей на хранение мягкой пшеницы 74 процента составляет высококачественная пшеница, 20 процентов отнесено к четвертому классу и 6 процентов к пятому.

В правительстве отмечают, что эти объемы формируют товарные запасы для дальнейшего обеспечения внутреннего рынка.

Следующий цикл начнется уже осенью

Система поддержки аграриев постепенно меняется. Речь идет не только об увеличении объема льготного кредитования, но и о том, когда деньги становятся доступны хозяйствам.

С 1 октября аграрии смогут начать финансовую подготовку к сезону 2027 года еще до завершения текущего года. Это позволит заранее сформировать ресурсную базу, подготовить технику и спланировать весенне-полевые работы до начала следующего сезона.