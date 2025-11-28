Министерство национальной экономики, Национальный Банк и АРРФР начали серию разъяснительных совещаний с регионами по Программе совместных действий на 2026–2028 годы, направленной на макроэкономическую стабилизацию и повышение благосостояния населения, передаёт BAQ.KZ.

27 ноября состоялось первое совещание для Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей в формате ВКС. В нем участвовали представители акиматов, маслихатов, бизнеса, общественности и предприятий. С докладами выступили первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, представители Нацбанка, АРРФР, АО "Байтерек" и Комитета по регулированию естественных монополий.

По словам Азамата Амрина, Программа ориентирована на обеспечение устойчивого экономического роста, повышения реальных доходов населения и последовательного снижения инфляции. Планируется достичь ежегодного экономического роста не ниже 5 %, а темпы инфляции к 2028 году снизить до 5–7 %.

Зампред Нацбанка Виталий Тутушкин рассказал о мерах по обеспечению ценовой стабильности и развитию финансового сектора. Заместитель председателя АРРФР Даурен Салимбаев остановился на расширении кредитования бизнеса, снижении рисков в потребительском сегменте и совершенствовании регулирования в поддержку предпринимательства.

Региональные участники подняли вопросы финансирования СПК, поддержки малого и среднего бизнеса, а также механизма реализации программы "Өрлеу". Министерство сообщило, что с текущего года программа действует в формате софинансирования со стороны банков второго уровня и АО "Даму", что позволяет привлекать частный капитал и рациональнее использовать бюджетные ресурсы.

В следующем году программа "Өрлеу" будет расширена: планируется выделение 200 млрд тенге из республиканского бюджета с привлечением дополнительных средств банков второго уровня.

Серия разъяснительных совещаний будет продолжена в других регионах страны.