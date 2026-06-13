Дело об убийстве Нурай Серикбай передают в суд: расследование завершено

Расследование резонансного убийства 21-летней Нурай Серикбай завершено. Об этом сообщил адвокат потерпевшей стороны Аянхан Омаров. По его словам, следственные действия окончены, а потерпевшие уже ознакомились с первыми семью томами уголовного дела и получили их копии.

После завершения ознакомления всех участников процесса материалы направят в суд.

Нурай Серикбай была убита в январе 2026 года недалеко от своего дома. По версии следствия, девушка погибла от множественных ножевых ранений. Подозреваемому предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, включая убийство с особой жестокостью, сталкинг и принуждение к вступлению в брак.

Ранее судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело получило широкий общественный резонанс после того, как семья погибшей заявила о длительном преследовании девушки и бездействии полиции, несмотря на ее обращения за помощью.