«У меня пятеро детей»: Багдат Мусин признался, что его пугает не ИИ, а будущее людей

В Алматы продолжается New Vision Forum 2026, собравший представителей власти, бизнеса и международных экспертов для обсуждения будущего экономики, технологий и искусственного интеллекта. Одним из самых эмоциональных выступлений второго дня форума стало заявление председателя правления АО «Казахтелеком» Багдата Мусина, который признался, что стремительное развитие ИИ заставило его по-новому взглянуть на воспитание собственных детей.

У меня пятеро детей. И чем больше я наблюдаю за развитием искусственного интеллекта, тем меньше меня волнует вопрос, что сможет делать ИИ через десять лет. Меня больше волнует другое — что будет способен делать человек через десять лет. Если технологии будут всё лучше отвечать на вопросы, то кто будет учить наших детей задавать правильные вопросы? — сказал Мусин.

По его словам, впервые в истории человечество столкнулось с технологией, которой начинает делегировать не физический труд, а сам процесс мышления. Это уже меняет рынок труда, систему образования и подходы к подготовке будущих поколений.

О том, как Казахстан готовится к новой цифровой эпохе, рассказал заместитель акима Алматы Олжас Смагулов. Он сообщил, что город намерен укрепить позиции главного технологического центра страны. В ближайшие годы в Алматы появится более 150 тысяч квадратных метров новой инфраструктуры для IT-компаний. Кроме того, здесь строится крупнейший в Центральной Азии центр обработки данных стоимостью 350 млн долларов.

Еще одним масштабным проектом станет «Алматинский горный кластер», который должен привлечь свыше 2 млрд долларов инвестиций. Вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Дмитрий Мун рассказал о практическом применении ИИ в экономике. По его словам, уровень цифровизации данных в сельском хозяйстве уже в ближайшее время может превысить 60–70%, что позволит активнее внедрять интеллектуальные решения в отрасли.

Он также отметил, что благодаря экосистеме Astana Hub экспорт казахстанских IT-услуг в 2025 году достиг 1 млрд долларов, а Алматы остается главным центром развития цифровых технологий в стране. Своим взглядом на глобальные изменения поделился генеральный директор Blockchain Research Institute Дон Тэпскотт. По его словам, мир одновременно переживает две масштабные трансформации — перестройку геополитического порядка и революцию в сфере искусственного интеллекта.

Тэпскотт считает, что в будущем у каждого человека могут появиться персональные ИИ-агенты, способные выполнять функции врача, юриста, консультанта и личного помощника. При этом он подчеркнул, что Казахстану важно развивать собственный суверенный искусственный интеллект, чтобы не зависеть от международных технологических гигантов.

Будущее Казахстана выглядит светлым благодаря его стратегическому положению, демографии и предпринимательскому духу, — заявил эксперт.

О глобальных политических вызовах говорил бывший председатель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу. Он отметил, что мир постепенно уходит от эпохи международного сотрудничества к модели, где всё большую роль играют сила государств и национальные интересы.

На форуме также выступил автор мирового бестселлера "Подсознание может всё" Джон Кехо. Его выступление было посвящено силе мышления, поиску призвания и личной ответственности человека за собственное будущее. Кроме того, основатель и CEO New Vision Максат Курбенов объявил о запуске New Vision Business Academy совместно с Innotech University. По его словам, проект станет частью трансформации New Vision из ежегодного форума в международную предпринимательскую экосистему, работающую круглый год.