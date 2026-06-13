Пожизненного оказалось мало: экс-президенту Южной Кореи добавили еще 30 лет тюрьмы

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил еще 30 лет лишения свободы. Суд признал его виновным в организации провокации против Северной Кореи с использованием беспилотников. По версии прокуратуры, в октябре 2024 года Юн Сок Ёль приказал запустить дроны на территорию КНДР, чтобы спровоцировать ответные действия Пхеньяна и создать повод для введения военного положения в стране.

Следствие считает, что именно с этой целью 3 декабря 2024 года президент объявил военное положение, заявив о необходимости защиты государства от «антигосударственных сил». Однако уже через несколько часов парламент проголосовал за его отмену, после чего глава государства был вынужден отступить. Позже парламент объявил Юну импичмент, а Конституционный суд окончательно отстранил его от должности.

Впоследствии экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за мятеж. Прокуратура требовала для него смертной казни. Теперь Сеульский окружной суд признал бывшего президента виновным в государственной измене и злоупотреблении властью. Вместе с ним осуждены бывший министр обороны Ким Ён Хён, получивший 30 лет тюрьмы, экс-глава военной контрразведки Ё Ин Хён, приговоренный к 15 годам, а также бывший руководитель командования операций с беспилотниками Ким Ён Дэ.

В решении суда говорится, что обвиняемые использовали военную операцию как инструмент для провоцирования Северной Кореи и создания искусственной чрезвычайной ситуации внутри страны.