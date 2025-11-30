В Астане подвели итоги Республиканской олимпиады для учащихся сельских школ по естественно-математическому направлению, передает BAQ.KZ. В заключительном этапе приняли участие 475 школьников, из которых 200 стали победителями и призёрами. Всего было разыграно 36 золотых, 66 серебряных и 98 бронзовых медалей. В церемонии награждения приняла участие вице-министр просвещения Майра Мелдебекова, отметившая особое внимание государства к поддержке одарённых детей.

По итогам командного зачёта Гран-при завоевала команда Мангистауской области. Дипломом I степени в номинации "Лучшая олимпийская команда" награждена сборная Алматинской области, II степени — команды Атырауской и Акмолинской областей, III степени — Кызылординской и Западно-Казахстанской областей. Самым юным участником признан семиклассник Имран Кусанов из Павлодарской области, который выступал за 9 класс и заявил о желании войти в международный олимпийский резерв.

Победителям вручены пять ректорских грантов ведущих вузов страны, а также гранты Республиканской физико-математической школы для учащихся 9–10 классов, получивших дипломы I степени по математике, физике и информатике. Все участники финала зачисляются в заочную школу "Дарын" для дальнейшей подготовки, а обладатели дипломов I степени получат право выступить в заключительном этапе республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в марте 2026 года.