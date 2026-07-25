200 тонн молока в сутки перерабатывает предприятие в Алматинской области

В рамках рабочей поездки в Алматинскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров посетил ряд предприятий агропромышленного комплекса региона и ознакомился с ходом реализации крупных инвестиционных проектов.

В центре внимания находились вопросы исполнения поручений Главы государства по развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, увеличению объемов производства, внедрению современных агротехнологий и повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса.

Министр посетил предприятия, работающие в сферах молочного и мясного животноводства, производства комбикормов, интенсивного садоводства и переработки плодоовощной продукции. Реализуемые проекты являются примером эффективного взаимодействия государства и бизнеса, направленного на создание современных высокотехнологичных производств, укрепление продовольственной безопасности страны и расширение экспортного потенциала отечественного АПК.

Первым объектом посещения стало АО АПК «Адал» — одно из крупнейших молокоперерабатывающих предприятий региона. В 2025 году в рамках программы тиражирования опыта Северо-Казахстанской области предприятие получило государственную поддержку в размере 1,8 млрд тенге на расширение молочно-товарной фермы. Сегодня производственные мощности позволяют перерабатывать до 200 тонн молока в сутки и выпускать широкий ассортимент молочной продукции.

В крестьянском хозяйстве «Айдарбаев» министр ознакомился с посевами кукурузы и работой комбикормового завода, введенного в эксплуатацию в 2025 году. Объем инвестиций в проект составил 1 млрд тенге. Предприятие выпускает экструдированные гранулированные корма для рыб и сельскохозяйственных животных, обеспечивая отечественный рынок качественной продукцией.

В ходе поездки Айдарбек Сапаров также посетил животноводческий комплекс ТОО «Агро Балтабай», специализирующийся на мясном скотоводстве. В настоящее время на откормочной площадке содержится 6 тыс. голов крупного рогатого скота, еще 3 тыс. голов находятся на летних пастбищах.

Особое внимание было уделено перспективным проектам в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

В ТОО «Qazaq Global Food JV» министру представили инвестиционный проект стоимостью 16,5 млрд теңге по созданию современного агропромышленного кластера. В его состав войдут завод по производству яблочного концентрата и томатной пасты, предприятие по выпуску пектина из отходов переработки мощностью 1 тыс. тонн в год, а также современное фруктохранилище вместимостью 30 тыс. тонн с линиями сортировки и упаковки.

Поэтапный ввод объектов в эксплуатацию в 2026–2027 годах позволит ежегодно перерабатывать до 70 тыс. тонн сельскохозяйственного сырья и обеспечить экспортную выручку порядка 58,8 млн долларов США. Проект соответствует поставленной Главой государства задаче по увеличению доли продукции глубокой переработки и развитию экспортно ориентированных производств.

Министр также проинспектировал ход реализации проекта по возрождению знаменитого алматинского сорта яблок Апорт, который реализуется с 2024 года по поручению Главы государства. В рамках проекта ведется выращивание высококачественного посадочного материала. В феврале 2025 года проведена зимняя копулировка на площади 0,5 га, а на сегодняшний день выращено 2 080 саженцев. К 2027 году площадь апортовых садов планируется увеличить до 110 га.

Рабочая поездка завершилась посещением ТОО «Баймене», где с 2016 года успешно развивают интенсивные яблоневые сады с применением современных водосберегающих технологий. Площадь сада достигла 110 га, а урожайность составляет 45–50 тонн с одного га. На предприятии также введен в эксплуатацию завод по переработке фруктов мощностью 5 тонн продукции в час. Общий объем инвестиций в проект составил 6,8 млрд теңге.

Во время встречи с представителями бизнеса были обсуждены вопросы дальнейшего развития отечественного садоводства, расширения мер государственной поддержки инвестиционных проектов, обеспечения перерабатывающих предприятий сырьем и увеличения объемов производства посадочного материала. По словам представителей отрасли, благодаря комплексной государственной поддержке казахстанское садоводство вышло на качественно новый уровень, а ежегодный объем производства саженцев достиг порядка 300 тыс. единиц.

Подводя итоги рабочей поездки, Айдарбек Сапаров подчеркнул, что Министерство продолжит системную работу по созданию благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов, развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и внедрению современных технологий в агросектор.