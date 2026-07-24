Правительство Казахстана согласовало изменение границ Караганды. В состав областного центра войдет участок Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар.

Станция Кокпекты полностью перейдет в состав города

Одной из причин изменения границ стало обращение жителей станции Кокпекты (бывшая Солонички), которые давно просили полностью передать населенный пункт в ведение Караганды.

До сих пор сложилась необычная ситуация: жилые дома относились к району имени Алихана Бокейхана города Караганды, тогда как остальная территория станции находилась в составе Бухар-Жырауского района.

На станции Кокпекты проживают около 500 человек, расположены 120 домов и школа.

Для развития инфраструктуры

В правительстве отметили, что расширение территории позволит создать условия для дальнейшего развития Караганды, более эффективного территориального планирования и реализации перспективных инфраструктурных проектов.

Изменение границ также создаст возможности для строительства новых объектов, развития инженерной и социальной инфраструктуры, а также комплексного развития городской среды.

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