В Астане автомобиль въехал в овощной магазин: пострадала 15-летняя девушка
Пострадавшую доставили в больницу.
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В Астане 18-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и въехал в овощной магазин. В результате происшествия пострадала 15-летняя девушка.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Болекпаева. Информация об аварии появилась в социальных сетях, где очевидцы опубликовали фотографии и видеозаписи с места происшествия.
По данным полиции Астаны, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по улице Болекпаева, не справился с управлением и совершил наезд на овощной торговый павильон.
В момент ДТП внутри магазина находилась 15-летняя девушка. С полученными травмами ее доставили в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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