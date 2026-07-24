В Астане автомобиль въехал в овощной магазин: пострадала 15-летняя девушка

В Астане 18-летний водитель Hyundai Accent не справился с управлением и въехал в овощной магазин. В результате происшествия пострадала 15-летняя девушка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Болекпаева. Информация об аварии появилась в социальных сетях, где очевидцы опубликовали фотографии и видеозаписи с места происшествия.

По данным полиции Астаны, предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Accent, двигаясь по улице Болекпаева, не справился с управлением и совершил наезд на овощной торговый павильон.

В момент ДТП внутри магазина находилась 15-летняя девушка. С полученными травмами ее доставили в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия. По ее итогам будет принято соответствующее процессуальное решение.