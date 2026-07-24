Многодетная жамбылка оказалась на скамье подсудимых: что произошло

Жительницу Жамбылской области признали виновной в неоднократном мошенничестве в крупном размере. Суд назначил ей наказание с учетом закона об амнистии и отсрочил исполнение приговора из-за наличия малолетних детей.

Суд района Турара Рыскулова рассмотрел уголовное дело в отношении гражданки Д., обвиняемой в мошенничестве, совершенное в крупном размере.

Как произошло мошенничество

По материалам дела, в 2024 году женщина занималась поставками бумаги формата А4 для образовательных учреждений. После неудачной сделки она не смогла выполнить обязательства перед заказчиками.

Позже Д. начала привлекать деньги знакомых под предлогом выгодного инвестирования и получения высокой прибыли. Как установил суд, она вводила людей в заблуждение и получала от них денежные средства.

Какой ущерб был причинен

В результате действий подсудимой нескольким потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму более 25 млн тенге.

До начала судебного рассмотрения дела женщина частично возместила ущерб. Невозмещенной осталась сумма 12,3 млн тенге.

Вину подсудимой подтвердили показания потерпевших, свидетелей и другие доказательства, исследованные в суде.

Какое решение принял суд

Прокурор просил назначить подсудимой наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с учетом применения закона об амнистии.

Суд признал гражданку Д. виновной по пунктам 1 и 4 части 3 статьи 190 УК РК и назначил ей 4 года лишения свободы. После применения закона об амнистии срок наказания был сокращен на одну четверть – до 3 лет.

При этом исполнение наказания отсрочено на 5 лет в связи с тем, что у осужденной имеются четверо малолетних детей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее астанчанин скрылся с деньгами за "трудоустройство" в Чехии.

По данным следствия, он обещал гражданам помощь в трудоустройстве в Чехии. Под этим предлогом мужчина получал деньги, после чего переставал выходить на связь.

Установлено, что подозреваемый причастен как минимум к шести эпизодам мошенничества. Общий ущерб составил около 800 тысяч тенге.

В ходе расследования мужчина признал свою вину. В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.

Также сообщалось, что судят актюбинца за мошенничество под предлогом трудоустройства в шахту.

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