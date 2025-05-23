В Караганде суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства за распространение ложной информации в соцсети. Ответчик обязан выплатить компенсацию морального вреда и опубликовать опровержение, передаёт BAQ.KZ.

Районный суд №2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрел иск А. к К. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало размещение в социальной сети Facebook комментария, содержащего ложную информацию о якобы наличии у истца алкогольной зависимости, с указанием персональных данных.

Истец потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге. Суд установил, что данные о том, что А. состоит на учете как хронический алкоголик, не соответствуют действительности. Ответчик, не проверив информацию, распространил её публично.

Решением суда от 14 февраля 2025 года:

Сведения признаны порочащими;

Ответчику предписано опубликовать официальное опровержение в Facebook;

В пользу истца взыскано 200 тысяч тенге морального вреда и судебные расходы.

Суд указал, что такие действия наносят урон общественной репутации, нарушают законодательство о защите персональных данных и недопустимы как форма клеветы.

Решение вступило в законную силу 15 апреля 2025 года, апелляционная инстанция его оставила без изменений.

Ранее видеоролик с клеветой обошёлся блогеру в 100 тысяч тенге в Астане.