200 тыс тенге за комментарий в соцсети заплатит казахстанец
Ложь в Facebook стоила автору поста компенсации морального вреда.
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В Караганде суд удовлетворил иск о защите чести и достоинства за распространение ложной информации в соцсети. Ответчик обязан выплатить компенсацию морального вреда и опубликовать опровержение, передаёт BAQ.KZ.
Районный суд №2 Казыбекбийского района Караганды рассмотрел иск А. к К. о защите чести, достоинства и деловой репутации. Поводом стало размещение в социальной сети Facebook комментария, содержащего ложную информацию о якобы наличии у истца алкогольной зависимости, с указанием персональных данных.
Истец потребовал компенсацию морального вреда в размере 1 млн тенге. Суд установил, что данные о том, что А. состоит на учете как хронический алкоголик, не соответствуют действительности. Ответчик, не проверив информацию, распространил её публично.
Решением суда от 14 февраля 2025 года:
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Сведения признаны порочащими;
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Ответчику предписано опубликовать официальное опровержение в Facebook;
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В пользу истца взыскано 200 тысяч тенге морального вреда и судебные расходы.
Суд указал, что такие действия наносят урон общественной репутации, нарушают законодательство о защите персональных данных и недопустимы как форма клеветы.
Решение вступило в законную силу 15 апреля 2025 года, апелляционная инстанция его оставила без изменений.
Ранее видеоролик с клеветой обошёлся блогеру в 100 тысяч тенге в Астане.
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