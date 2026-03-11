Министерство просвещения Казахстана готовит к официальному запуску пилотный проект ChatGPT Edu. В течение 2026 года проект охватит 200 тысяч педагогов, которые смогут применять инструменты искусственного интеллекта для снижения рутинной нагрузки, передает BAQ.KZ.

Для нужд Министерства просвещения выделена квота в 100 тысяч лицензий ChatGPT Edu. Они распределены по уровням образования: 5 тысяч для дошкольных организаций, 85 тысяч для организаций среднего образования, 10 тысяч для колледжей. Во втором полугодии эти лицензии будут перераспределены и предоставлены еще 100 тысячам педагогов.

– Каждый учитель получит своего «умного ассистента». ChatGPT Edu позволит за несколько минут подготовить план урока, составить задания и тесты, адаптировать учебные материалы для учеников разного уровня, а также разрабатывать их на казахском, русском и английском языках, – отмечают в ведомстве.

Во время урока инструмент поможет педагогу объяснять сложные темы простым языком, использовать жизненные примеры, превращать занятия в дискуссии, совместные проекты или исследовательскую работу.

ChatGPT Edu также поддержит педагога в составлении критериев оценки, предварительном анализе работ учеников и подготовке индивидуальной обратной связи. При этом итоговую оценку всегда выставляет сам педагог, подчеркивают в Минпросвещения.

Кроме того, платформа будет способствовать профессиональному развитию учителей, они смогут изучать современные методики обучения, обновлять учебные курсы, разрабатывать методические материалы и осваивать новые цифровые и ИИ-практики.

В Минпросвещения отмечают, что комплексная работа по внедрению искусственного интеллекта в сферу образования ведется в соответствии с поручениями Главы государства. На базе платформы QazTech проводится модернизация Национальной образовательной базы данных, которая станет единым хранилищем для электронных дневников, формируются цифровые профили. Также будет создана Национальная образовательная платформа. Вместо множества разрозненных систем все сервисы и госуслуги в сфере образования планируется объединить на одной платформе. Таким образом, будет переход от ведения электронных дневников к управлению талантами через данные и искусственный интеллект.

– Основная цель пилотного проекта – внедрение ChatGPT в систему образования для повышения качества обучения, усиления эффективности работы педагогов и развития исследовательского потенциала. Проект также направлен на автоматизацию академических процессов на основе искусственного интеллекта, – подчеркивают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали методические подходы к применению технологий ИИ в образовательном процессе. Требования и ограничения закреплены в методических рекомендациях, подготовленных Национальной академией образования имени И. Алтынсарина.