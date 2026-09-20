В Ботаническом саду Астаны 2000 человек, включая детей и людей с инвалидностью, приняли участие в первом UNICEF Charity Run — благотворительном забеге Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в поддержку инклюзивного общества в Казахстане.

На старт вышли дети и взрослые, профессиональные спортсмены и любители, семьи и представители общественности. Участие детей и людей с инвалидностью в забеге было бесплатным.

Все средства, собранные в рамках UNICEF Charity Run, будут направлены на поддержку программы ЮНИСЕФ по построению инклюзивного общества для каждого ребёнка в Казахстане.

Каждый километр — за равные возможности

Сегодня в Казахстане проживает около 120 тысяч детей с инвалидностью. При этом инклюзия — это не только обеспечение физической доступности. Это возможность для каждого ребёнка учиться, заниматься спортом, развиваться, общаться со сверстниками и полноценно участвовать в жизни своего сообщества.

Данные национального исследования MICS 2024 также показывают важность поддержки детей с самых ранних лет: каждый четвёртый ребёнок в возрасте от 2 до 4 лет в Казахстане пока не достигает ожидаемых показателей развития. Эти данные подчёркивают важность совместной работы государства, общества, семей и партнёров для того, чтобы необходимые возможности и поддержка были доступны каждому ребёнку.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание развитию массового и детского спорта, а также повышению доступности спорта для населения. В рамках поручений Президента в стране ведется системная работа по созданию условий для регулярных занятий спортом, развитию современной инфраструктуры и широкому вовлечению детей в занятия спортом. Сегодня в Казахстане 44,5% населения систематически занимаются физической культурой и спортом. Перед нами стоит конкретная задача — к 2029 году довести долю населения, занимающегося спортом, до 50%. UNICEF Charity Run наглядно продемонстрировал, как совместные усилия государства, международных организаций, бизнеса и гражданского общества способны формировать благоприятную среду, в которой спорт становится доступным для всех. Поэтому мы продолжим системную работу по развитию массового спорта, в том числе по обеспечению максимальной доступности занятий спортом для детей и подростков, а также жителей сельской местности», — отметил министр туризма и спорта Республики Казахстан Ербол Мырзабосынов.

Астана присоединилась к международной традиции

Благотворительные забеги, марафоны и другие спортивные инициативы в поддержку ЮНИСЕФ в разные годы проходили в городах по всему миру, включая Дубай, Лондон, Нью-Йорк, Сидней, Гонконг и Минск.

В 2026 году к этой международной традиции впервые присоединилась Астана. UNICEF Charity Run планируется проводить в столице ежегодно, постепенно превращая его в городскую традицию, которая объединяет людей через спорт и поддержку детей.

В рамках первого UNICEF Charity Run участники соревновались на трёх дистанциях. Забег на 2 км был организован для детей от 7 до 15 лет, а участники старше 16 лет могли выбрать дистанцию 5 или 10 км. Для детей также была организована отдельная программа активностей.

UNICEF Charity Run призван стать не только спортивным мероприятием, но и открытым инклюзивным пространством, где дети и взрослые с разными возможностями могут участвовать вместе.

Забег стал частью более широкой работы по развитию инклюзивной среды в Казахстане.