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Токаев поручил ужесточить меры против тех, кто разрисовывает общественные здания в Астане

Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении тех, кто наносит граффити на стены общественных зданий

19 Сентября 2026, 14:48
АВТОР
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Акорда 19 Сентября 2026, 14:48
19 Сентября 2026, 14:48
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, которые разрисовывают стены общественных зданий и другие объекты городской инфраструктуры.

По мнению президента, подобные действия недопустимы и должны рассматриваться как проявления вандализма и хулиганства.

Токаев также отметил необходимость совершенствования законодательства и нормативной базы, чтобы полностью запретить подобное нанесение рисунков и надписей на муниципальные объекты.

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