Токаев поручил ужесточить меры против тех, кто разрисовывает общественные здания в Астане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, которые разрисовывают стены общественных зданий и другие объекты городской инфраструктуры.

По мнению президента, подобные действия недопустимы и должны рассматриваться как проявления вандализма и хулиганства.

Токаев также отметил необходимость совершенствования законодательства и нормативной базы, чтобы полностью запретить подобное нанесение рисунков и надписей на муниципальные объекты.