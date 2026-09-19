Токаев поручил ужесточить меры против тех, кто разрисовывает общественные здания в Астане
Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении тех, кто наносит граффити на стены общественных зданий
19 Сентября 2026, 14:48
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19 Сентября 2026, 14:4819 Сентября 2026, 14:48
126Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры в отношении лиц, которые разрисовывают стены общественных зданий и другие объекты городской инфраструктуры.
По мнению президента, подобные действия недопустимы и должны рассматриваться как проявления вандализма и хулиганства.
Токаев также отметил необходимость совершенствования законодательства и нормативной базы, чтобы полностью запретить подобное нанесение рисунков и надписей на муниципальные объекты.
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