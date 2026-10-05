201 пьяный водитель и десятки опасных маневров: полиция усиливает контроль на дорогах

Министерство внутренних дел продолжает системную работу по обеспечению закона и порядка, защите прав и безопасности граждан.

За неделю по горячим следам полицейские раскрыли одно убийство, три умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 11 грабежей, 218 краж, а также семь скотокрадств и восемь угонов автомобилей

Особое внимание уделяется безопасности на дорогах. За неделю сотрудники полиции выявили около 10 тысяч нарушений Правил дорожного движения. В 201 случае водители управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Один из таких фактов зафиксирован ночью в Уштобе. Полицейские остановили автомобиль Toyota Marino, за рулем которого находился 34-летний мужчина с признаками опьянения. По решению суда он получил 15 суток административного ареста и лишен права управления транспортными средствами сроком на семь лет.

На особом контроле остается пресечение опасного вождения и дрифта. За последнюю неделю подобные нарушения выявлены в Астане, Костанае и Шымкенте.

В Астане двое молодых водителей устроили дрифт на улице Шамши Калдаякова. Оба нарушителя были привлечены к ответственности и получили по 10 суток ареста. Их автомобили водворены на специализированную стоянку.

В Костанае факт дрифта зафиксировали камеры видеонаблюдения. Личность водителя установили в короткие сроки. Выяснилось, что с начала года он уже 16 раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Суд назначил ему 15 суток административного ареста.

Еще один случай произошел в Шымкенте. 18-летний водитель Mercedes-Benz устроил дрифт и нарушал тишину в ночное время. Суд также назначил ему 10 суток ареста.

Продолжается работа и по пресечению вандализма. С 21 сентября по всей стране ликвидировано более 13 тысяч незаконных надписей и граффити.

В ведомстве сообщили, что по выявленным фактам возбуждено свыше шести тысяч административных дел. По четырем наиболее серьезным эпизодам начаты досудебные расследования: одно касается вандализма, еще три связаны с нанесением наркограффити.

В МВД подчеркивают, что факты вандализма, порчи чужого имущества, опасного вождения и управления автомобилем в состоянии опьянения будут находиться на постоянном контроле.