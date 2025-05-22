2024 год уже вошёл в климатическую историю Казахстана как один из самых аномально тёплых, передает BAQ.KZ. По данным Казгидромета, наиболее высокие температурные отклонения от нормы зафиксированы в восточных, юго-западных и северо-восточных регионах страны, а также в центральной части и районе озера Балхаш. Здесь температура превышала норму до +2,3 °C, что значительно превышает климатические стандарты последних десятилетий.

На 17 метеостанциях, включая Актогай и Бакты в области Абай, текущий год признан самым тёплым с начала наблюдений - с 1941 года. Особенно остро изменение климата ощущается в районе Балхаша, где жаркая погода усиливает тревогу за водный баланс: учёные предупреждают, что такие температурные скачки могут ускорить иссушение водоёмов и изменить гидрологическую ситуацию региона.

Климатическое потепление затронуло и уровень Каспийского моря. Из-за активного испарения и глобальных климатических изменений уровень воды продолжает снижаться. Это создаёт угрозу для прибрежной инфраструктуры, биологических экосистем и экономической деятельности.

Ряд регионов - включая Абайскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Атыраускую области - вошли в 5% самых тёплых лет за всю историю наблюдений, а температурные аномалии здесь составили от +0,85 до +1,35 °C. В Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Жетысу областях зафиксированы аномалии от +0,74 до +1,2 °C - они также вошли в десятку самых экстремально тёплых лет.

С 1976 по 2024 год средняя скорость роста температуры воздуха в Казахстане составляет +0,36 °C за десятилетие. Эти цифры подтверждают устойчивую тенденцию к потеплению, которая усиливается с каждым годом.