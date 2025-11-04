На заседании правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил о рекордных итогах уборочной кампании, передаёт BAQ.KZ.

Главной причиной роста урожайности он назвал внедрение современных технологий и соблюдение агротехнических норм.

"Этот год стал рекордным не только по зерновым культурам, но и по бобовым и масличным. Эти культуры не только приносят доход, но и повышают плодородие почвы и улучшают севооборот", — отметил министр.

По данным Минсельхоза, с 16 млн гектаров собрано 27 млн тонн зерна, в том числе 20,3 млн тонн пшеницы. Это на полмиллиона тонн больше, чем годом ранее, несмотря на сокращение посевных площадей почти на миллион гектаров. Впервые урожай бобовых достиг 1 млн тонн, по масличным культурам зафиксирован рекорд - 4,3 млн тонн. Также собрано 4 млн тонн ячменя, 2,9 млн тонн картофеля, 3,8 млн тонн овощей и 2,6 млн тонн бахчевых культур.

Во время выступления, глава ведомства рассказал о достижениях в сборе хлопка. По его словам, средняя урожайность составила 30 ц/га, собрано 428 тыс. тонн хлопка-сырца, что на 42% выше показателей прошлого года. В хозяйствах, использующих капельное орошение, урожайность достигала 50 центнеров с гектара.

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров подчеркнул, что регионы должны активнее внедрять передовые технологии, чтобы закрепить достигнутый результат и повысить эффективность производства.