2025 год стал триумфальным для казахстанского искусства. Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, одной из самых престижных концертных площадок мира. Концерт собрал многотысячную аудиторию и стал заметным международным успехом исполнителя, передаёт BAQ.KZ.

Молодые казахстанские артисты также добились крупных побед на мировых конкурсах:

Ержан Максим — Гран-при Sanremo Best Song – 2025 в Дубае

Александр Лим — Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2025" в Казани

Алмагуль Батталиева — Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар"

Группа El Voice — Гран-при международного фестиваля "Soldier’s Envelope – 2025" в Ставрополе

Мирас Нагашыбай, ученик 7 класса из села Кайназар Жамбылского района — победитель XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск"

Жасмин Тузелова — финалистка шоу "Голос.Дети" в России

Ернар Садирбаев (Amre) — участник финала международного конкурса "Интервидение – 2025" в Москве

"Для любого молодого артиста важно чувствовать поддержку своей страны. Сегодня многие коллеги ощущают поддержку Президента, и это меняет творческую среду: появляется смелость, уверенность и желание делать что-то значимое", — отметил Ернар Садирбаев.

В 2025 году число учащихся творческих учебных заведений, ставших победителями конкурсов, выросло на 14,9%. Всего 1511 студентов вузов и колледжей культуры стали лауреатами и дипломантами республиканских и международных фестивалей.

Эти достижения подтверждают, что казахстанская молодёжь уверенно конкурирует на мировом уровне и прославляет страну на престижных международных площадках.