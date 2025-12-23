2025 год стал триумфальным для казахстанских артистов
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
2025 год стал триумфальным для казахстанского искусства. Димаш Кудайберген выступил с сольным концертом на сцене Madison Square Garden в Нью-Йорке, одной из самых престижных концертных площадок мира. Концерт собрал многотысячную аудиторию и стал заметным международным успехом исполнителя, передаёт BAQ.KZ.
Молодые казахстанские артисты также добились крупных побед на мировых конкурсах:
-
Ержан Максим — Гран-при Sanremo Best Song – 2025 в Дубае
-
Александр Лим — Гран-при XXI конкурса молодых исполнителей "Новая волна – 2025" в Казани
-
Алмагуль Батталиева — Гран-при XXXIV Международного фестиваля искусств "Славянский базар"
-
Группа El Voice — Гран-при международного фестиваля "Soldier’s Envelope – 2025" в Ставрополе
-
Мирас Нагашыбай, ученик 7 класса из села Кайназар Жамбылского района — победитель XXIII Международного детского музыкального конкурса "Витебск"
-
Жасмин Тузелова — финалистка шоу "Голос.Дети" в России
-
Ернар Садирбаев (Amre) — участник финала международного конкурса "Интервидение – 2025" в Москве
"Для любого молодого артиста важно чувствовать поддержку своей страны. Сегодня многие коллеги ощущают поддержку Президента, и это меняет творческую среду: появляется смелость, уверенность и желание делать что-то значимое", — отметил Ернар Садирбаев.
В 2025 году число учащихся творческих учебных заведений, ставших победителями конкурсов, выросло на 14,9%. Всего 1511 студентов вузов и колледжей культуры стали лауреатами и дипломантами республиканских и международных фестивалей.
Эти достижения подтверждают, что казахстанская молодёжь уверенно конкурирует на мировом уровне и прославляет страну на престижных международных площадках.
Самое читаемое
- Стало известно, на сколько вырастут пенсии в Казахстане в 2026 году
- Сколько платят казахстанцам при утрате трудоспособности
- Суд отказал казахстанским пенсионерам в пересмотре базовой выплаты
- В Кызылординской области за три года капитально отремонтируют 51 школу
- В Астане построят двухуровневую дорогу протяженностью 12,4 км