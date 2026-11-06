2026 год может стать вторым среди самых жарких в истории наблюдений

2026 год может войти в историю как второй самый жаркий за всё время наблюдений. При этом вероятность того, что он побьёт рекорд 2024 года, составляет 20%. Об этом говорится в отчёте европейской программы Copernicus. Октябрь 2026 года уже стал самым жарким октябрём за всю историю наблюдений. Средняя температура на планете составила 15,35 градуса Цельсия — на 1,75 градуса выше доиндустриального уровня.

Таким образом, порог в 1,5 градуса, установленный Парижским соглашением по климату, превышен третий месяц подряд. Рекордные показатели зафиксировали и в Мировом океане. Средняя температура поверхности воды за пределами полярных регионов достигла 20,95 градуса — это максимальное значение для октября. Одной из причин стало влияние Эль-Ниньо — природного явления, связанного с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана.

Парижское соглашение, принятое в 2015 году под эгидой ООН, предусматривает сдерживание глобального потепления значительно ниже двух градусов и стремление ограничить его 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем. Однако ООН уже признаёт, что достичь цели в 1,5 градуса, вероятно, не удастся.