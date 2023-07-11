2026 год объявлен в Казахстане Годом цифровизации и искусственного интеллекта
Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана. Важное значение для благополучного будущего нашей страны будет иметь предстоящая конституционная реформа. Уверен, граждане поддержат эту реформу, которая ускорит движение Казахстана по пути развития и прогресса, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в новогоднем выступлении, передаёт BAQ.KZ.
Глава государства заявил, что будет продолжена работа над укреплением энергетического потенциала, решением вопросов агропромышленного комплекса, водного хозяйства, развития транспорта и логистики, жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, в фокусе внимания государства будет находиться малый и средний бизнес.
Во всех регионах откроются новые предприятия, будут ремонтироваться дороги, строиться жилые дома, школы, медицинские, спортивные и культурные объекты.
"В Послании я заявил о необходимости превращения Казахстана в цифровое государство. Мною принято решение объявить следующий год Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Внедрение передовых технологий позволит усилить потенциал страны во всех сферах.
Наша обязанность – в практическом плане проявлять заботу о подрастающем поколении. Совсем скоро в рамках моей инициативы "Нацфонд – детям" на счет каждого ребенка уже в третий раз поступят финансовые средства.
Государство продолжит выполнять свои социальные обязательства. Как это было и ранее, особое внимание уделим образованию и здравоохранению", - отметил Токаев.
