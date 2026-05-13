2026 года международный турнир по Counter-Strike 2 состоится в Астане 15–17 мая
Вчера 2026, 23:34
Фото: Pixabay.com
15–17 мая 2026 года в Barys Arena состоится международный турнир PGL Astana 2026 по дисциплине Counter-Strike 2. Астана второй год подряд станет площадкой одного из крупнейших событий мировой киберспортивной индустрии, передает BAQ.KZ.
Организатором турнира выступает PGL Esports SRL. Призовой фонд составит 1,6 млн долларов США. В соревновании примут участие 16 команд мирового уровня, включая Team Spirit, G2 Esports, FURIA Esports и Heroic.
Среди приглашенных гостей — чемпион мира по Counter-Strike Даурен Кыстаубаев, игрок FURIA Esports Даниил Голубенко, стример Слава Бустер, ведущий турниров PGL James Banks и чемпион мира Габриель Толедо.
Мероприятие включено в Календарь туристских мероприятий на 2026 год, утвержденный Министерством туризма и спорта Республики Казахстан.
Проведение PGL Astana 2026 способствует развитию событийного туризма и укреплению позиций Астана как международной площадки для крупных киберспортивных мероприятий.
