2026-ой официально – Год цифровизации и искусственного интеллекта
Глава государства подписал соответствующий Указ.
Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
110Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В Указе Президент поручает Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.
- Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан, - говорится в документе.
Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.
