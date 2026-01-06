  • 6 Января, 16:36

2026-ой официально – Год цифровизации и искусственного интеллекта

Глава государства подписал соответствующий Указ.

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ об объявлении 2026 года Годом цифровизации и искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В Указе Президент поручает Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по проведению Года цифровизации и искусственного интеллекта.

- Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан, - говорится в документе.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

