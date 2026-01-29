В городе Алматы завершён государственный аудит эффективности использования бюджетных средств и активов за период с 1 января 2020 года по 17 сентября 2025 года. Итоги проверки рассмотрены на заседании Высшей аудиторской палаты РК, передает BAQ.KZ.

Алматы остаётся крупнейшим экономическим центром страны: здесь проживает более 11% населения, а вклад города в ВВП Казахстана составляет почти 22%. При этом экономика мегаполиса по-прежнему ориентирована в основном на торговлю и сферу услуг, тогда как производственный и инновационный сектора развиваются слабо, что сдерживает темпы роста.

Аудиторы выявили системные недостатки в планировании, управлении и контроле за бюджетными средствами. В частности, план развития Алматы на 2021–2025 годы, несмотря на многократные корректировки, не стал эффективным инструментом управления. Из-за неполного финансирования ряда мероприятий не были достигнуты отдельные целевые индикаторы.

Количество бюджетных инвестиционных проектов выросло с 365 в 2022 году до 529 в 2025-м, однако их реализация сопровождалась нарушениями. Так, по проектам строительства 41 многоквартирного дома в микрорайоне Жас-Канат, заключённым в 2021 году, на момент аудита семь домов не были завершены, ещё 12 не переданы в коммунальную собственность из-за отсутствия благоустройства прилегающей территории.

Серьёзные вопросы у аудиторов возникли к работе Управления городской мобильности. За 2022–2025 годы ведомство допустило необоснованную выплату субсидий перевозчикам на сумму 2,3 млрд тенге.

Нарушения выявлены и в деятельности Управления земельных отношений. ВАП указала на необходимость повышения прозрачности при распределении земельных участков и усиления контроля за их целевым использованием. Несоблюдение плотности застройки привело к перегрузке инженерной и транспортной инфраструктуры, а также к отсутствию шаговой доступности социальных объектов.

Отдельную критику аудиторы высказали в адрес социально-предпринимательской корпорации "Алматы". По их данным, бюджетные инвестиции на строительство жилья в размере около 30 млрд тенге остаются неосвоенными почти три года. Кроме того, СПК не в полной мере справилась с задачей стабилизации цен на продовольствие, а бюджетные кредиты использовались неэффективно и размещались в финансовые инструменты.

В целом по итогам аудита установлены финансовые нарушения на сумму свыше 203 млрд тенге. В ходе проверки возмещено более 26 млрд тенге, а также восстановлено по учёту и путём выполнения работ свыше 83 млрд тенге.

Материалы по 417 фактам с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства. По итогам проверки Высшая аудиторская палата подготовила поручения и рекомендации, направленные на устранение выявленных нарушений и улучшение системы стратегического планирования, управления активами и бюджетной дисциплины в Алматы.