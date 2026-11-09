204,6 млрд долларов под управлением Нацбанка: сколько приходится на пенсии казахстанцев

Национальный банк управляет активами примерно на 204,6 млрд долларов. Почти треть этой суммы составляют пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ.

Цифры по итогам десяти месяцев 2026 года прозвучали на заседании экспертно-аналитического дискуссионного клуба Нацбанка в Алматы, в Университете Нархоз. На нем выступил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, в обсуждении участвовали экономисты, ученые и представители Ассоциации финансистов Казахстана.

Активы Национального фонда составили 66,9 млрд долларов, золотовалютные резервы 64,1 млрд долларов, пенсионные активы ЕНПФ 62,9 млрд долларов.

Нацбанк РК

На заседании рассказали, как управляют этими деньгами. В основе долгосрочный подход, распределение средств по разным инвестиционным портфелям и классам активов и управление рисками. Проще говоря, деньги не вкладывают в один инструмент, чтобы падение одного рынка не ударило по всем накоплениям сразу.

Участники обсудили развитие инвестиционных стратегий и расширение альтернативных инвестиций. Речь шла и о программе Открытого инвестиционного партнерства объемом 1 млрд долларов, и о работе над национальным стратегическим крипторезервом.