204,6 млрд долларов под управлением Нацбанка: сколько приходится на пенсии казахстанцев
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Национальный банк управляет активами примерно на 204,6 млрд долларов. Почти треть этой суммы составляют пенсионные накопления казахстанцев в ЕНПФ.
Цифры по итогам десяти месяцев 2026 года прозвучали на заседании экспертно-аналитического дискуссионного клуба Нацбанка в Алматы, в Университете Нархоз. На нем выступил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, в обсуждении участвовали экономисты, ученые и представители Ассоциации финансистов Казахстана.
Активы Национального фонда составили 66,9 млрд долларов, золотовалютные резервы 64,1 млрд долларов, пенсионные активы ЕНПФ 62,9 млрд долларов.
На заседании рассказали, как управляют этими деньгами. В основе долгосрочный подход, распределение средств по разным инвестиционным портфелям и классам активов и управление рисками. Проще говоря, деньги не вкладывают в один инструмент, чтобы падение одного рынка не ударило по всем накоплениям сразу.
Участники обсудили развитие инвестиционных стратегий и расширение альтернативных инвестиций. Речь шла и о программе Открытого инвестиционного партнерства объемом 1 млрд долларов, и о работе над национальным стратегическим крипторезервом.
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