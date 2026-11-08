В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове нашли тела трёх человек

В доме мужчины, подозреваемого в стрельбе на главной рыночной площади Кракова, обнаружили тела трёх человек. Об этом сообщает Polsat News со ссылкой на полицию.

О находке ранее сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совещания с представителями силовых структур в Кракове. По его словам, информация была получена на основании изображений с беспилотника, однако на тот момент её ещё предстояло подтвердить.

«Многое указывает на то, что эта трагедия может иметь продолжение. Только что мне сообщили, что, вероятно, в доме нападавшего находятся погибшие. Нам предстоит это подтвердить. Такие выводы сделаны на основании изображения, полученного с беспилотника», — заявил глава правительства.

Подробности обнаружения тел и личности погибших пока не раскрываются.

Стрельба произошла в субботу, 7 ноября, около 15:00 по местному времени на главной рыночной площади Кракова. Гражданин Польши открыл огонь по прохожим из автомобиля. Полиция задержала подозреваемого, после чего его госпитализировали.

По последним данным, в результате нападения погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Двенадцать пострадавших были госпитализированы в критическом состоянии.