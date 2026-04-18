206 проектов модернизации ЖКХ запустят в Казахстане в 2026 году

В Казахстане в рамках реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» в 2026 году усиливается практическая работа по повышению надежности и качества коммунальных услуг, передает BAQ.KZ.

На сегодняшний день сформирован пул из 206 проектов по всей стране, готовых к запуску закупочных процедур. Часть из них уже реализуется: заключены контракты на модернизацию объектов теплоснабжения и коммунальной инфраструктуры на сумму около 23 млрд тенге.

Подготовка к масштабной реализации проектов сопровождалась созданием нормативной базы — внесены изменения в законодательство и подзаконные акты для привлечения инвестиций и повышения эффективности отрасли.

По итогам 2025 года завершены 6 пилотных проектов в Шымкенте, а также в Туркестанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и области Жетісу. Это позволило снизить износ сетей, повысить надежность электроснабжения и теплоснабжения, а также увеличить генерацию электроэнергии в ряде регионов.

В 2026 году ожидается, что ещё 8 субъектов естественных монополий выйдут из критической зоны риска состояния инфраструктуры.

Дополнительно продолжается финансирование через институты развития. В частности, Банк развития Казахстана одобрил проект по модернизации электросетей на сумму 16,7 млрд тенге, а через Казахстанскую жилищную компанию профинансировано 11 проектов на 22,2 млрд тенге.

Отдельное внимание уделяется цифровизации отрасли. Внедряются электронные платформы закупок и система Smart Turmys, направленная на повышение прозрачности и удобства получения коммунальных услуг.

При этом сохраняется социальная направленность тарифной политики. Механизм жилищной помощи позволяет компенсировать расходы на коммунальные услуги — в 2025 году поддержку получили более 10 тысяч семей.

Реализация нацпроекта в 2026 году выходит на активную фазу, что должно обеспечить снижение износа инфраструктуры и повышение качества коммунальных услуг для населения.