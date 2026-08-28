2093 семьи приняли участие в конкурсе «Мерейлі отбасы» в Актюбинской области

В Актюбинской области подвели итоги регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы – 2026». В этом году в отборе приняли участие 128 семей, а победителями областного этапа стали пять семей.

В церемонии награждения принял участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров. Он поздравил победителей и отметил важную роль семьи в воспитании подрастающего поколения и сохранении национальных ценностей.

В этом году конкурс проводится в Казахстане в 13-й раз. За все время его проведения от Актюбинской области в нем приняли участие 2093 семьи, представившие свои семейные традиции, достижения и жизненный опыт.

От городов и районов области поступило 128 заявок. Из них 97 семей выдвинули себя самостоятельно, еще 31 семья была представлена местными исполнительными органами и юридическими лицами.

По итогам первого этапа в областной тур прошли 23 семьи — по две от города Актобе и каждого района области.

Члены областной комиссии оценивали достижения участников, семейные традиции, сохранение национальных ценностей, а также представленные документы и видеоматериалы. Среди конкурсантов были многодетные семьи, представители рабочих профессий, творческие династии, семьи из сфер науки, образования и искусства, а также активно участвующие в общественной жизни региона.

По решению областной комиссии определены пять лучших семей. Победителям вручили денежные призы.

Право представлять Актюбинскую область на республиканском этапе конкурса получила семья Есказиевых.

Супруги находятся в браке 67 лет. За это время они воспитали 12 детей. Сегодня их большая семья насчитывает 43 внука и 44 правнука.

Есказиевы являются представителями учительской и предпринимательской династий. Их семейная история, трудовые достижения и вклад в воспитание нескольких поколений стали основанием для участия в республиканском этапе конкурса.

Остальные семьи, ставшие победителями областного этапа, также продемонстрировали семейные традиции, достижения в профессиональной и общественной деятельности и активное участие в жизни региона.

Конкурс «Мерейлі отбасы» направлен на укрепление института семьи, популяризацию семейных и национальных ценностей, преемственность поколений и повышение ответственности родителей за воспитание детей.