21 человек погиб при столкновении двух автобусов в Нигере

По меньшей мере 21 человек погиб и еще 37 получили травмы в результате столкновения двух пассажирских автобусов на западе Нигера.

Как сообщает Синьхуа, авария произошла на трассе Маради — Мадауа, примерно в 55 километрах от города Мадауа, сообщило Нигерское агентство печати (ANP).

По предварительной информации, в одном из автобусов находились военнослужащие. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Причины столкновения пока не установлены. По факту аварии начато расследование.

Авария произошла на фоне проводимых властями Нигера кампаний по повышению безопасности дорожного движения. В стране к основным причинам ДТП относят превышение скорости, управление транспортом в нетрезвом состоянии, а также неудовлетворительное состояние автомобилей и дорог.

По данным Агентства по безопасности дорожного движения Нигера, в 2025 году в стране зарегистрировали более 7,1 тыс. ДТП. В результате аварий погибли свыше 1,2 тыс. человек, еще более 4,4 тыс. получили серьезные травмы.