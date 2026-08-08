США остановили удары по маршруту казахстанской нефти: что произошло

США договорились с Украиной не атаковать объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который Казахстан экспортирует основную часть своей нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на американского чиновника. Договоренность появилась после переговоров представителей США с украинским руководством. Киев обязался не наносить удары по объектам КТК в Черном море и не атаковать нероссийские танкеры, которые идут к терминалу консорциума под Новороссийском. Но есть условия.

Договоренность распространяется только на суда, которые не связаны с Россией. Они не должны перевозить российскую нефть или другие российские грузы, находиться под украинскими санкциями или принадлежать российским компаниям и гражданам. Украина также создала специальные каналы связи с коммерческими перевозчиками, чтобы судовладельцы могли заранее передавать данные о танкерах для безопасного прохода.

Для Казахстана это особенно важно: КТК остается главным маршрутом экспорта нефти. Через систему проходит около 2% мировой добычи, а сопоставимой альтернативы этому маршруту у Казахстана пока нет. Поэтому проблемы с терминалом под Новороссийском напрямую отражаются на казахстанских поставках и добыче.