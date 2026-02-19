21-летний житель Петропавловска выстрелил в себя из ружья

В момент трагедии мать погибшего находилась дома.

Фото: фото из открытых источников

18 февраля в городе Петропавловске было обнаружено тело 21-летнего мужчины, передает BAQ.KZ.

По предварительной информации, молодой человек совершил суицид, выстрелив в себя из охотничьего ружья.

Как сообщили в департаменте полиции по Северо-Казахстанской области, в момент трагедии мать погибшего находилась дома. По данному факту начато досудебное расследование, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

