21-летний житель Петропавловска выстрелил в себя из ружья
В момент трагедии мать погибшего находилась дома.
Сегодня 2026, 14:32
108Фото: фото из открытых источников
18 февраля в городе Петропавловске было обнаружено тело 21-летнего мужчины, передает BAQ.KZ.
По предварительной информации, молодой человек совершил суицид, выстрелив в себя из охотничьего ружья.
Как сообщили в департаменте полиции по Северо-Казахстанской области, в момент трагедии мать погибшего находилась дома. По данному факту начато досудебное расследование, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
