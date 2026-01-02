2,1 млн га неиспользуемых земель возвращены в государственную собственность
С 2022 года в государственную собственность возвращено 14,3 млн га.
В рамках поручения Президента по изъятию неиспользуемых и незаконно полученных земель сельхозназначения в 2025 году в госсобственность возвращено 2,1 млн га, передаёт BAQ.KZ.
С 2022 года действует республиканская комиссия по вопросам эффективного использования земель при участии правоохранительных органов и общественности. В 2025 году проведены 3 заседания комиссии и 42 региональных совещания (с момента создания 18 заседаний республиканской комиссии и 430 заседаний межведомственных подгрупп в регионах).
Важную роль в этой работе играла Комиссия "Жер аманаты" и партия "Amanat", обеспечившие общественный контроль и прозрачность процессов.
С 2022 года в государственную собственность возвращено 14,3 млн га (в 2022 году – 5,4 млн га, в 2023 году – 4,6 млн га, в 2024 году – 2,2 млн га, а также с начала 2025 года – 2,1 млн га.) земель, из которых 12,5 млн га – это пастбищные угодья, где у 16,1 тыс. хозяйств отсутствовал скот либо была зафиксирована низкая нагрузка на пастбища.
Из возвращенных в государству земель с 2022 года 7,7 млн га перераспределены:
- 2,7 млн га переданы в общее пользование для выпаса скота,
- 5 млн га предоставлены на конкурсной основе.
Кроме того, землепользователи приступили к использованию своих земель на площади 4,6 млн га.
Работа по перераспределению ещё 7,5 млн га, обозначенных в Послании Президента, продолжается. Акиматам поручено в первую очередь учитывать потребности местного населения в пастбищах и интересы граждан, желающих заниматься сельским хозяйством.
Досрочное выполнение плана свидетельствует об эффективности работы с земельными ресурсами, создании условий для рационального использования земель и дальнейшего развития сельского хозяйства Казахстана.
