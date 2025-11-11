21 млрд тенге: Минздрав создал фонд жизненно необходимых препаратов
На сегодняшний день в стране зарегистрировано 20,4 тыс. лекарственных средств и медизделий.
В Казахстане создан стабилизационный фонд на 21 млрд тенге для обеспечения неснижаемого запаса жизненно необходимых лекарственных средств, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщил вице-министр здравоохранения Тимур Муратов, решение принято в связи с обращениями о нехватке жизненно важных препаратов на рынке.
"Да, к нам поступали обращения о нехватке таких препаратов. В связи с этим через “СК-Фармацию” создан стабилизационный фонд на 21 млрд тенге, где предусмотрен неснижаемый запас жизненно необходимых препаратов для лечения социально значимых заболеваний. Также усовершенствован механизм закупки, что позволило сэкономить 70 млрд тенге и направить средства на дополнительный закуп востребованных лекарств", — отметил Муратов.
Он добавил, что в регионах расширяется аптечная сеть и внедряется система перераспределения запасов: "В настоящее время особого дефицита нет, все работы проводятся".
По словам вице-министра, на сегодняшний день в стране зарегистрировано 20,4 тыс. лекарственных средств и медизделий, из которых более 15% произведены в Казахстане. В списке жизненно важных препаратов, рекомендованных ВОЗ, доля казахстанских лекарств составляет 37%.
"В текущем году мы активно работаем над регистрацией лекарственных средств по процедурам ЕАЭС, что увеличит количество зарегистрированных препаратов на 60%. Из них более 300 являются казахстанскими", — резюмировал спикер.
