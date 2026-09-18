21 село в Акмолинской области подключат к обновленному водопроводу

В Акмолинской области обновляют сразу несколько крупных водных объектов. Нуринский групповой водопровод должен дать более стабильную питьевую воду 21 селу, а новый водовод в Целиноградском районе расширит централизованное водоснабжение еще для нескольких населенных пунктов, передает BAQ.KZ.

Нуринский водопровод уже тестируют

В Егиндыкольском и Коргалжынском районах завершают реконструкцию Нуринского группового водопровода.

В рамках первой очереди построили новый водозабор и головные сооружения. Протяженность магистрального водовода составляет 162 километра. Еще 22,4 километра приходится на эксплуатационные дороги.

Сейчас воду по новой системе уже подают в тестовом режиме.

По просьбе местных властей к новому водоводу дополнительно подключили шесть сел.

Вторая очередь предусматривает строительство отводов от магистральной линии еще для шести сел Коргалжынского района. Для двух населенных пунктов построят площадки водопроводных сооружений.

Полностью работы по Нуринскому водопроводу планируют завершить в 2026-2027 годах.

Еще один водовод и реконструкция системы орошения

В Целиноградском районе строят водовод от Покровского месторождения подземных вод до сел Талапкер и Кажымукан.

Проект предусматривает подключение Тонкериса к централизованному водоснабжению и улучшение подачи воды в Арайлы.

Общая протяженность сетей составит 86,5 километра. Здесь строят водозаборные скважины, насосные станции первого и второго подъема, станцию очистки воды и резервуары для исходной и чистой воды.

Завершить строительно-монтажные работы планируют до конца 2026 года.

Параллельно реконструируют головное сооружение лиманной системы орошения «Алва». Там капитально ремонтируют объект, устанавливают автоматический водослив и восстанавливают земляные дамбы.

Работы по затворам, укреплению откосов и железобетонных конструкций уже завершены. Сам проект рассчитывают закончить до конца года.

После реконструкции система должна обслуживать 12 856 гектаров и помогать регулировать водные потоки в Целиноградском районе.

С ходом работ ознакомился министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.