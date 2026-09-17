Асфальт сняли руками: качество ремонта дорог проверили в Степногорске
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В Степногорске во время проверки качества ремонта дорог выяснилось, что недавно уложенный асфальт не соответствует требованиям. Участвовавший в проверке депутат смог руками оторвать часть дорожного покрытия, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Проверка проводилась во дворе дома №11 в 6-м микрорайоне. На отдельных участках выяснилось, что основание под асфальтом подготовлено ненадлежащим образом, а бордюры по краям дороги закреплены неправильно.
Подрядная организация признала, что на данном участке не был обеспечен надлежащий контроль, и пообещала устранить недостатки. В качестве одного из вариантов решения проблемы было предложено засыпать проблемный участок щебнем и уложить сверху новый слой асфальта.
Однако участники проверки с таким решением не согласились. Они требуют полностью демонтировать некачественно уложенный асфальт, заново подготовить основание дороги и только после этого уложить новое покрытие.
Ситуацию прокомментировали в акимате Акмолинской области.
По данным акимата, двор дома №11 в 6-м микрорайоне Степногорска был признан победителем по итогам голосования в рамках проекта «Бюджет народного участия». Подрядчиком проекта выступает ТОО «Арман Group», заказчиком – отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Степногорска.
С начала реализации проекта подрядчик предоставлял заказчику акты выполненных работ. Однако из-за выявленных недостатков они не были приняты и возвращены. Подрядчику было поручено устранить все замечания.
В акимате подчеркнули, что до настоящего времени подрядчику не выплачивались средства из городского бюджета. Оплата будет произведена только после полного завершения работ, устранения всех недостатков и приемки объекта в соответствии с установленными требованиями. В настоящее время подрядчик выполняет работы за счет собственных средств.
Завершить работы по благоустройству планируется до конца октября.
Кроме того, с учетом обращений жителей на объекте была проведена комиссионная проверка с участием депутатов и блогеров. В акимате уточнили, что проверка не являлась процедурой приемки объекта, а была организована для промежуточного контроля за ходом реализации проекта. В настоящее время объект заказчиком не принят.
В ходе проверки были выявлены замечания, касающиеся подготовки и устройства основания под асфальтобетонным покрытием, дополнительного розлива битума, а также укрепления бордюрных камней цементным раствором.
«Все замечания доведены до подрядной организации и подлежат устранению», – говорится в ответе акимата.
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