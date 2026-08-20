210 квот на ЭКО выделяется ежегодно в области Абай

Аким области Берик Уали встретился с основоположником метода ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) в Казахстане, доктором биологических наук, профессором, научным директором Международного центра репродукции «NGC» и группы клиник репродукции человека «ЭКОМЕД» Салтанат Байкошкаровой. В ходе встречи были обсуждены вопросы охраны репродуктивного здоровья, а также эффективного освоения квот, выделяемых на экстракорпоральное оплодотворение.

В рамках программы «Аңсаған сәби», принятой по поручению Главы государства, в течение последних трех лет области Абай ежегодно выделяется по 210 квот. В первом полугодии 2025 года 65,4% освоенных квот пришлось на жительниц городов, 34,6% – сельской местности. За 6 месяцев текущего года освоено 54% от выделенных квот, женщины проходят подготовку к процедуре ЭКО через женские консультации и в ПМСП.

Глава региона поручил Управлению здравоохранения активизировать работу в данном направлении и усилить информационно-разъяснительную работу среди населения о возможностях ЭКО и порядке получения квот.

«Поднимаемый вопрос очень актуален. Поэтому необходимо наладить совместную работу с этим центром. Квоты, выделяемые по поручению Президента, безусловно, подарили надежду многим семьям. Ведь ребенок – самое дорогое для родителей. Продолжение рода – желание и цель каждой семьи. Со стороны акимата области мы будем оказывать всестороннюю поддержку», – отметил Берик Уали.

В свою очередь Салтанат Байкошкарова выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку в решении вопросов репродуктивного здоровья в регионе и в сфере ЭКО.