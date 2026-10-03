В Алматы временно ограничат движение на четырех участках дорог

В Алматы на нескольких участках улично-дорожной сети временно ограничат или полностью перекроют движение транспорта.

Как сообщили в городских службах, ограничения будут введены по следующему графику.

На улице Момышулы южнее проспекта Рыскулова движение ограничат с 22:00 2 октября до 09:00 3 октября.

На проспекте Алатау в районе пересечения с улицей Толе би 3 и 4 октября с 08:00 до 18:00 движение будет частично ограничено. На участке организуют реверсивное движение.

На улице Толе би на отрезке от проспекта Сейфуллина до улицы Желтоксан движение полностью закроют с 09:00 3 октября до 09:00 4 октября.

Кроме того, с 08:00 3 октября до 20:00 4 октября полностью перекроют движение на проспекте Абылай хана — от улицы Макатаева до улицы Маметовой.

На всех участках установят предупреждающие дорожные знаки. Водителей просят заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений.

Актуальная информация о дорожной обстановке и ограничениях движения публикуется в Telegram-канале @AlmatyJoly, социальных сетях акимата, а также в сервисах 2GIS и «Яндекс Карты».