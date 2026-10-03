Казахстан завоевал 13 медалей за день на Азиатских играх

Сборная Казахстана завоевала 13 медалей по итогам очередного соревновательного дня летних Азиатских игр-2026, проходящих в японских городах Аичи и Нагое. В активе национальной команды три золотые, две серебряные и восемь бронзовых наград. Об этом передаёт Национальный олимпийский комитет РК.

Таким образом, после 13-го соревновательного дня казахстанские спортсмены выиграли 77 медалей: 12 золотых, 21 серебряную и 44 бронзовые. В общекомандном зачете Казахстан занимает восьмое место.

Два золота в боксе и историческая победа в таеквондо

Одними из главных героев дня стали казахстанские боксеры. Торехан Сабырхан завоевал золото в весовой категории до 70 кг, победив в финале иорданца Зеяда Ишаиша единогласным решением судей. Эта победа принесла Казахстану первое золото Азиатских игр в боксе с 2014 года. Кроме того, Сабырхан взял реванш за поражение в финале чемпионата Азии-2026.

Еще одну золотую медаль в боксе завоевал капитан национальной сборной Айбек Оралбай. В финале весовой категории свыше 90 кг он одолел представителя Узбекистана Жахонгира Зокирова. Казахстан завершил боксерский турнир с двумя золотыми и тремя бронзовыми наградами.

Исторического успеха добился и Тамирлан Тлеулес. Он стал чемпионом Азиады в таеквондо в весовой категории до 58 кг, победив в финале филиппинца Курта Брайана Барбосу со счетом 2:0. Это первое золото Казахстана в таеквондо за всю историю выступлений на Азиатских играх.

Еще одну медаль в этом виде спорта завоевал Батырхан Толеугали, ставший бронзовым призером в категории до 80 кг. В полуфинале он уступил представителю Китайского Тайбэя Хун Цзюнь-и со счетом 1:2.

Бронзовую награду также получила Рита Бакишева, выступавшая в виртуальном таеквондо. Казахстанка прошла соперниц из Иордании и Индии, но в полуфинале проиграла филиппинцу Джусу Габриэлю Дерику Япе. Виртуальное таеквондо впервые включили в программу Азиатских игр.

Четыре медали в борьбе

Сразу четыре награды Казахстан получил в соревнованиях по борьбе.

Эльмира Сыздыкова стала серебряным призером в весовой категории до 76 кг. В полуфинале она одолела китаянку Ли Вэньцзи со счетом 9:8, а в финале уступила олимпийской чемпионке из Японии Юке Кагами — 1:5. Для Сыздыковой это вторая медаль Азиатских игр: в 2018 году она завоевала бронзу.

В вольной борьбе бронзовыми призерами стали Начын Куулар и Едыге Касымбек. Куулар в схватке за третье место в категории до 65 кг сумел отыграться после первого периода и победил представителя КНДР Ким Кван Джина со счетом 7:5.

Касымбек завоевал бронзу в весовой категории до 125 кг, одолев туркменского борца Зымамухаммета Сапарова.

Еще одну бронзовую медаль в женской борьбе принесла Зейнеп Баянова. После поражения от японки Юи Сусаки в полуфинале категории до 50 кг казахстанка в схватке за третье место победила представительницу Индии Дипанши со счетом 11:4.

Серебро в велоспорте и бронза в дзюдо

Рината Султанова завоевала серебряную медаль в соревнованиях по велоспорту на треке в омниуме. По итогам четырех дисциплин казахстанка набрала 133 очка, уступив японке Юми Кадзихаре, у которой было 136 очков. Ранее Султанова выиграла золото в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе.

В дзюдо бронзовым призером стала Екатерина Токарева. В весовой категории до 78 кг она победила в схватке за третье место представительницу Ирана Марьям Барбат. Аида Тойшыбекова и Марат Байкамуров также дошли до финального блока соревнований, но остались без медалей.

В джиу-джитсу бронзу в категории до 77 кг завоевал Сейилхан Болатбек. В поединке за третье место он встретился с партнером по сборной Адланом Мадаевым и победил со счетом 2:0.

Еще одна медаль в теннисе и выход ватерполистов в финал

Бронзовыми призерами женского парного разряда в теннисе стали Анна Данилина и Юлия Путинцева. В полуфинале казахстанки встретились с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Лян Эньшо. Оба сета завершились тай-брейками, а соперницы победили со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5).

Для Путинцевой эта награда стала второй на нынешних Играх: ранее она завоевала бронзу в одиночном разряде.

Тем временем мужская сборная Казахстана по водному поло вышла в финал Азиады. В полуфинале казахстанцы одержали победу над командой Китая со счетом 11:10. В решающем матче им предстоит встретиться со сборной Японии.

Еще один важный результат показала команда Казахстана по художественной гимнастике. Жасмин Жунусбаева, Аида Хакимжанова, Мадина Мырзабай, Айзере Нурмагамбетова и Кристина Чепульская пробились в финал группового многоборья. Решающий этап соревнований запланирован на 3 октября.