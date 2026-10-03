Штормовое предупреждение объявили в стране на 3 октября

Штормовое предупреждение на 3 октября объявили в столице и во всех регионах Казахстана. В отдельных областях ожидаются дожди, грозы, дождь со снегом и туман. В Актюбинской области прогнозируют гололед и порывы ветра до 23-28 м/с, в ряде регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, ночью на западе, днем на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке и в центре высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-восточный, на западе, севере и юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, на западе и севере области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и юге — чрезвычайная.

В Карагандинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере и востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе, востоке и юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере и в центре — чрезвычайная. В Караганде ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау днем на севере и в центре ожидается временами сильный дождь. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с, также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на востоке и в горных районах ожидаются дождь и снег, на севере и востоке — туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, на западе и севере области порывы 15-20 м/с. На востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке и юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В области Абай ночью и утром на юго-западе и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере и в центре области порывы 15-20 м/с. На севере и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и востоке — чрезвычайная. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на востоке и в центре ожидается ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с. На севере, западе и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Конаеве ожидается ветер юго-западный, западный, днем порывы 18 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер юго-восточный, на востоке области порывы 15-20 м/с. На юге и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-восточный, днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области порывы 15-20 м/с. На западе, севере и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе и юго-востоке ожидается высокая. В Таразе ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области днем на западе, севере, в горных и предгорных районах ожидаются дождь и гроза. На севере области днем пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с. На западе, севере, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте и Туркестане во второй половине дня ожидаются дождь и гроза.

В Кызылординской области ночью на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза, днем дождь и гроза, а на севере, востоке и в центре — пыльная буря и шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, востоке и в центре области порывы 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза, пыльная буря и шквал.

В Актюбинской области на севере ожидается гололед, ночью и утром на севере и в центре — туман. 3 октября ожидаются осадки (дождь, снег), на западе и севере — сильные осадки. Ветер северо-западный, западный, 15-20 м/с, на юге и востоке порывы 23-28 м/с. Ночью температура понизится до 2-7 тепла, на западе и севере — до 2 мороза, днем — до 5-10 тепла. В Актобе ночью ожидаются дождь и снег, гололед, ночью и утром — туман. Температура ночью составит 2-4 тепла, днем 6-8 тепла.

В Атырауской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный, 15-20 м/с. Температура воздуха днем понизится до 5-10 тепла.

В Мангистауской области ожидается ветер северный, северо-западный, на западе и юге области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке — чрезвычайная. В Актау ожидается ветер северный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются осадки (дождь, снег), днем временами сильные осадки. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.