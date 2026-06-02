211 млн тенге похитили при строительстве домов для уязвимых слоев населения в Кокшетау
Подозреваемый помещен под стражу.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департамент АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры расследует факт хищения бюджетных средств при реализации строительных проектов в Кокшетау, передает BAQ.KZ.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, в декабре 2021 года между ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» и ТОО «Айдана-ИК» был заключен договор на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоев населения. Сумма контракта превысила 1 млрд тенге.
Как сообщили в АФМ, для получения авансовых выплат подрядчик предоставил фиктивные договоры страхования гражданско-правовой ответственности.
В дальнейшем заказчик перечислил ТОО денежные средства в размере 211 млн тенге. Однако строительные работы в полном объеме выполнены не были, а объекты так и не ввели в эксплуатацию.
По версии следствия, полученные бюджетные средства были использованы на личные нужды, расчеты с контрагентами, а также обналичены.
Подозреваемый помещен под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.
Самое читаемое
- В Алматы появился новый маршрут с интервалом 14 минут
- В крупнейший парк Костаная вложили 5 млрд тенге, но сотни деревьев до сих пор поливают водовозками
- ЕС рассматривает Казахстан и Узбекистан для размещения центров возврата мигрантов
- Родные погибших в ДТП на Аль-Фараби попросили не лишать свободы Александра Пака
- Тайфун надвигается на Японию, отменены сотни авиарейсов