Тайфун надвигается на Японию, отменены сотни авиарейсов

Япония готовится к удару мощного тайфуна, который в ближайшие дни может обрушиться на южные районы страны. Из-за ухудшения погодных условий авиакомпании уже отменили сотни рейсов, а метеорологи предупреждают о сильном ветре, проливных дождях и возможных перебоях в транспортном сообщении, сообщает BAQ.KZ со ссылкой на СМИ.

По данным японского телеканала NHK, на 31 мая было отменено более 400 авиарейсов. Ограничения в первую очередь затронули префектуру Окинава, которая, по прогнозам синоптиков, окажется на пути стихии 1–2 июня.

Национальное метеорологическое управление Японии сообщает, что эпицентр тайфуна находится к югу от страны и движется в северном направлении со скоростью около 15 километров в час. Ожидается, что уже 1 июня он достигнет островов Амами, а 2 июня подойдет к главному острову префектуры Окинава.

После этого тайфун может изменить направление на северо-восточное и пройти вдоль тихоокеанского побережья основной части Японии. В зоне потенциального воздействия окажутся острова Кюсю и Сикоку, а также густонаселенный столичный регион Токио.

Большинство отмененных рейсов связаны с аэропортами Окинавы. По информации перевозчиков, ограничения действуют на период с 31 мая по 2 июня. Авиакомпании предупреждают пассажиров о возможных дополнительных отменах и задержках по мере изменения погодной обстановки.

Подобные погодные явления уже не раз приводили к серьезным сбоям в работе транспортной системы Японии. Так, во время тайфуна Shanshan в прошлом году в стране было отменено более двух тысяч рейсов. Наиболее серьезно тогда пострадали аэропорты острова Кюсю, а крупнейшие японские авиакомпании Japan Airlines и All Nippon Airways были вынуждены отменить сотни перелетов.

Власти призывают жителей и туристов внимательно следить за официальными прогнозами погоды и заранее уточнять информацию о статусе рейсов.