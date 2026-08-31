В Казахстане сформировали пул из 215 инвестиционных проектов на $78,6 млрд. Деньги планируют направить в новые производства, переработку сырья, фармацевтику, энергетику, цифровую инфраструктуру и другие отрасли. Один из крупнейших замыслов связан с Экибастузом, где хотят создать «Долину центров обработки данных» примерно за $30 млрд.

Новый инвестиционный цикл формируют в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент смещают в сторону обрабатывающей промышленности, глубокой переработки и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

С крупными инвесторами уже заключили 66 соглашений на 17,8 трлн тенге. Такой механизм предусмотрен для проектов стоимостью свыше 32 млрд тенге.

С начала 2026 года подписано 25 соглашений примерно на 4,4 трлн тенге. Они охватывают фармацевтику, энергетику, металлургию, агропромышленный комплекс, инфраструктуру и здравоохранение.

Вложения в обработку выросли втрое

За последние годы заметно изменилась и структура капитальных вложений. С 2019 по 2025 год инвестиции в основной капитал выросли в 1,9 раза и достигли 23,5 трлн тенге.

В обрабатывающей промышленности объем вложений за тот же период увеличился втрое, до 3 трлн тенге. Доля сектора в общем объеме инвестиций достигла 12,7%.

Приток прямых иностранных инвестиций в 2025 году составил $20,5 млрд, увеличившись на 14,4%. По данным Правительства, зарубежный капитал активнее идет в обрабатывающую промышленность, финансовый сектор и связь.

Для сопровождения инвесторов действует трехуровневая система. Регионы формируют перечни приоритетных проектов и самостоятельно ищут потенциальных инвесторов. Для ускоренного прохождения процедур запущен Fast Track, работает Национальная цифровая инвестиционная платформа.

Следующим этапом станет развитие Kazakhstan Investment House на базе Kazakh Invest по принципу одного окна.

В фармпроизводства вложат 173 млрд тенге

В январе 2026 года были одобрены соглашения по четырем новым фармацевтическим проектам на 173 млрд тенге.

Проекты предусматривают локализацию выпуска 356 наименований лекарств и расширение производства препаратов внутри Казахстана.

Крупные проекты готовятся и в сельском хозяйстве. Dalian Hesheng Holdings, Fufeng Group и Tiryaki Agro планируют заняться глубокой переработкой пшеницы, кукурузы и зернобобовых культур.

Предполагается выпуск продукции для пищевой промышленности, фармацевтики и биотехнологий.

Под Экибастузом отвели 200 гектаров под дата-центры

Самый заметный по заявленному объему проект связан с Экибастузом. Там формируется «Долина центров обработки данных».

Под нее определили участок площадью 200 гектаров рядом с Экибастузской ГРЭС-1. Территорию при необходимости смогут расширить.

На площадке хотят разместить дата-центры, инфраструктуру для облачных сервисов, вычислительных мощностей и искусственного интеллекта.

Ожидаемый объем вложений составляет около $30 млрд. Энергетическая мощность площадки заявлена в диапазоне от 300 МВт до 1 ГВт.

В Правительстве рассчитывают, что новый инвестиционный цикл позволит увеличить долю переработки, расширить производство внутри страны и привлечь больше капитала в несырьевые отрасли.